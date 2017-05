Sibylle Narberhaus ist das, was man eine Selfmade-Millionärin nennen könnte. Eine Millionärin der Worte. Ihr Wortdrucker ist eine Kombination aus Fantasie, einer besonderen Liebe und einer seltenen Gabe. Ihr erstes Buch stellt sie am 2. Juni auf Homeyers Hof in Horst vor.