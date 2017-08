Volker Herholt, Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG), ist verärgert. Kurz vor Ferienende haben er und seine Kollegen Stunden- und Raumpläne fertiggestellt, Termine koordiniert und vieles mehr. Dann hat er am Dienstag per E-Mail vom Kultusministerium erfahren, dass er Stunden im Umfang von fast einer ganzen Stelle an die neue Oberschule Berenbostel abordnen muss.