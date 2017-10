Viele Kilometer müssen die Einwohner aus dem Distrikt Rakai in Uganda laufen, um an sauberes Wasser zu kommen. Ingenieure aus Hannover und Garbsen haben ein Projekt enwickelt, dass 400 Familien in ihrem Dorf Zugang zu Trinkwasser ermöglicht. Sie planen den Bau eines Tiefbrunnens.