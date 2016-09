Ein 1000 Liter fassender Behälter mit Ameisensäure in der Lagerhalle einer Firma in der Dieselstraße drohte in der Nacht zum Dienstag auszulaufen. Mehr als 50 Mann der Garbsener Ortsfeuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienste waren bis in die Morgenstunden im Einsatz.