Eine Nestscheukel, Blumenbeete, eine Veranda und ein Pavillon: Der Garten und der Pausenhof der Georg-Elser-Hauptschule in Berenbostel sind in den vergangenen Monaten neu gestaltet worden. Schulleiter Axel Dettmer bedankte sich bei einem Fest am Donnerstag bei Geldgebern und fleißigen Schülern.