„Geh’n sie mit der Konjunktur.“ Ein Klassiker aus den Fünfzigern. „See you later Alligator“ – auch ein Klassiker aus derselben Zeit. Welch ein Kontrast. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) bringt am 12., 13. und 14. Mai eine Revue mit genau diesen Gegensätzen auf die Bühne.