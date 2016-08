Stolz sind Garbsens Flüchtlingshelfer darauf, was sie in den vergangenen Monaten auf die Füße gestellt haben. Das war den Vertretern aller Gruppen anzumerken, die am Dienstag die Gelegenheit hatten, Katrin Göring-Eckardt davon zu erzählen. Klagen bekam die Franktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag dabei wenig zu hören.