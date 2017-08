Die Stadt Garbsen plant, das Sanierungsgebiet Berenbostel-Kronsberg im Programm Soziale Stadt zu erweitern - um fast 3000 Quadratmeter in westliche Richtung. Das sagt Katharina Over, die seit 1. Juni Leiterin des städtischen Fachbereichs Stadtentwicklung und Stadtplanung ist. Ursprünglich umfasste das Sanierungsgebiet 23,1 Hektar, also rund 23.100 Quadratmeter.