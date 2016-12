Frei nach dem Lied von der Weihnachtsbäckerei, das die Lehrerinnen der Grundschule Osterwald am frühen Freitagmorgen vor der Spendenübergabe sangen: Was der Weihnachtsbasar an Erlös abgeworfen hat, ist keine Kleckerei - je 725 Euro gingen an den Förderkreis Leselust in Garbsen und das Aegidiushaus in Hannover.