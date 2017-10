Im Auftrag der Stadtentwässerung Garbsen wird die Firma Beermann am Dienstag, 10. Oktober, ab 21 Uhr mithilfe eines Autokrans einen Entleerungsschacht an der Hauptstraße in Osterwald einsetzen. Dafür wird die Hauptstraße in Höhe der Hanosanstraße für voraussichtlich mehrere Stunden voll gesperrt.