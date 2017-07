Hochwasser: Zwei Straßen in Garbsen gesperrt

Garbsen. Die Feuerwehr beobachtet die Situation weiterhin aufmerksam. "Mit starkem Regen rechnen wir nicht mehr, aber das Grundwasser könnte steigen und Keller volllaufen lassen", sagt Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Eine eigene Alarmbereitschaft gibt es deswegen in Garbsen nicht. "Wenn es Einsätze gibt, kommen unsere Leute von ihrer Arbeitsstelle in die Wache, so wie sonst auch."

Auch die Servicebetriebe der Stadt Garbsen sind vorbereitet. Noch bleibt Leiter Meino Heuer aber gelassen: "Wir sehen noch keinen Notstand, kontrollieren den Wasserstand aber ständig." Der Pegel der Leine beträgt momentan 5,70 Meter. Für den Notfall sind 3000 Sandsäcke vorbereitet, die in Hallen gelagert sind. Die Gebäude der Servicebetriebe in Havelse sind selbst gefährdet, weil sie relativ tief liegen an der Straße Im Alten Dorfe. "Das Wasser kommt vor unseren Büros schon aus den Gullys raus", sagt Heuer.

Sperrung 1: Keine Durchfahrt in Richtung Schloß Ricklingen. Quelle: Benjamin Behrens

Von Gerko Naumann