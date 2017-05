Auch wenn es nicht brennt, hat die Feuerwehr am 1. Mai alle Hände voll zu tun: In vielen Ortsteilen stellt sie, als Expertin für Sicherheit, die Maibäume auf. So am 1. Mai auch auf dem Kastanienplatz in Altgarbsen, wo Bürger, Feuerwehr, Gastronomie, Politiker und Musiker ein fröhliches Fest feierten.