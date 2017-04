Ein unbekannter Jugendlicher hat in Berenbostel einen Stein auf einen Bus der Linie 450 geworfen. Der Linienbus war von der Noldestraße kommend in Richtung Wilhelm-Reime-Straße unterwegs. Die Tat ereignete sich bereits am Montag in der Straße Auf dem Kronsberg, wie die Polizei jetzt mitteilte.