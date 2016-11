Sie organisieren Zeltlager, gestalten Freizeiten mit Jugendlichen und betreuen junge Menschen in Sportvereinen, Kirchengemeinden oder bei der Feuerwehr: Rund 2000 ehrenamtliche Jugendleiter (Juleicas) leisten in der Region einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit. Diesen Einsatz würdigen Region und Kommunen heute Abend mit einer großen Dankeschön-Party in der HDI-Arena.