Heiraten oder sich gleich die Kugel geben? Was ist die Alternative? Diesen Fragen geht Kabarettist Stephan Bauer in seinem Programm "Vor der Ehe wollt' ich ewig leben" auf den Grund. Damit eröffnet er am Sonntag, 3. September, um 20 Uhr die neue Saison im Horster Harlekin.