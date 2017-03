Es ist eine Erfolgsstory: die Idee des freien Eintritts für Garbsener Kinder am Blauen See in den Sommerferien. Im vergangenen Jahr sind genau die bereit gestellten 10.000 Euro verbraucht worden. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Betrag wieder in den Haushalt einzustellen und die Möglichkeit einer Anhebung - bei steigender Nachfrage - ins Auge zu fassen.