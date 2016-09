Jazz, so weich wie ein Smoothie auf der Zunge, leise Töne, lyrische Klänge: Der Jazz-club Garbsen eröffnet die neue Saison in der Reihe „Kleines Jazzkonzert“ mit einer besonderen Formation. Sonja Die Band gastiert am Freitag, 30. September, ab 20 Uhr im Musikstudio Garbsen, Alte Ricklinger Straße 34. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Platzwahl ist frei.