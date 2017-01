Sie nimmt ihre Leser mit ihren Krimis mit in den hohen Norden und gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen des Genres: Sandra Lüpkes ist am Donnerstag, 26. Januar, in der Stadtbibliothek Garbsen am Rathausplatz zu Gast. Sie liest aus dem dritten Teil der Inselgeschichten um die Figur Jannike Loog.