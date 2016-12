Zu Weihnachten gehören Lieder und Geschenke einfach dazu. Beides gab es am Montagmorgen in der Kindertagesstätte Murmelstein. Harry Thiele und Wolfgang Dressel vom Lions Club Garbsen waren zu Gast in der Einrichtung. Sie wollten sich anschauen, wofür ihre Spende ausgegeben wurde.