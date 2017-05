Garbsen. Ab 17.30 Uhr beginnt ein Vorprogramm rund um das Welfenschloss. Unter anderem wird der Technik-Salon mit einer Fahrrad-Austellung im Lichthof der Hauptuni vertreten sein. Für die Fahrrad-Nacht sind Ausstellungen, Präsentationen und Fachgespräche mit Experten geplant. Für Fans klassischer Fahrräder und historisch Interessierte gibt es eine Ausstellung über die Entwicklung der Radtechnik. Erste Modelle aus der Beginn der Fahrradtechnik vor 200 Jahren bis zu den modernen Leichtbaurädern der Gegenwart sind zu sehen.

Um 20 Uhr startet die Fahrrad-Kolonne von der TIB-Wiese vor der Leibniz Universität, Welfengarten 1, in Richtung Nienburger Straße. Von Herrenhausen geht es weiter nach Stöcken. Die Tour führt weiter entlang der Garbsener Landstraße in Richtung Garbsen. Ein kurzer Abstecher in den Stadtteil Auf der Horst ist geplant, bevor schließlich eine Schleife um das Rathaus gedreht wird. Gegen 21 Uhr sollen die Fahrradfahrer an der beleuchteten Campus-Baustelle ankommen. Nach einer Verschnaufpause von einer halben Stunde, strampeln die Radler wieder zurück zum Welfenschloss. Die Tour hat eine Gesamtlänge von 32 Kilometern. Auch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl will in die Pedalen treten.

Von Benjamin Behrens