Kicken, Körbe werfen und an der Tischtennisplatte punkten: Am Sonnabend, 15. Oktober, startet die 17. Auflage des Projekts "Mitternachtsport Garbsen". Von da an machen Jugendliche in der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums am Planetenring einmal im Monat gemeinsam Sport.