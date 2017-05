Wer auf einen der beiden Parkplätze an der B6 in Höhe Osterwald fährt, muss zuerst an einem Schild vorbei. "Abfallfreier Parkplatz" steht darauf. Diese Ankündigung wirkt wie ein geschmackloser Scherz. Denn die Parkplätze sind voller Müll. Darum soll sich jetzt die Landespolitik kümmern.