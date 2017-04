Nebelbild ist der Name, den drei Musiker aus Oldenburg für ihre Band gewählt haben. Auf der Bühne haben sie als Instrumente unter anderem die Klarinette und das Banjo dabei - und sogar Weingläser. Am Sonnabend, 22 April, können sich die Besucher im Kulturhaus Kalle überzeugen, wie das so klingt.