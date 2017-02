Öffentlichkeitsfahndung 14-jähriger Junge aus Garbsen wird vermisst

Garbsen. Der fiebrig erkältete 14-Jährige hatte am Montagmorgen die elterliche Wohnung im Garbsener Stadtteil Auf der Horst verlassen, um einen Arzt am Gießelmannhof in Osterwald aufzusuchen. Nach der Behandlung verließ er die Praxis gegen 11 Uhr, um mit dem Bus zurück nach Garbsen zu fahren. Nachdem der Junge jedoch gegen 16 Uhr immer noch nicht zu Hause angekommen war, alarmierte die Mutter die Polizei.

Nach umfangreicher Suche im Bereich Osterwald und Garbsen konnte der Schüler bislang nicht gefunden werden. Daher fahndet die Polizei aus Garbsen jetzt öffentlich mit einem Bild nach dem 14-Jährigen.

Marcel Z. ist etwa 1,65 Meter groß, hat kurze, dunkelbraune Haare und ist kräftig. Er trug zuletzt eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover, dazu schwarze Turnschuhe und eine braune Winterjacke mit einem weißen Streifen auf der Brust.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Garbsen unter (0511) 109-4520.

jst/r.