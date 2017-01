Die Polizei hat am Sonnabend im Stadtteil Auf der Horst einen 17-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der junge Mann war zunächst selbst Opfer von Schlägern geworden. Als er von Sanitätern behandelt werden sollte, griff er diese unvermittelt an. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.