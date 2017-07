In der Calenberger Straße wird es eng, wenn bei größeren Veranstaltungen in der Kirche Auto an Auto steht. Manchmal versperren die Fahrzeuge Grundstückseinfahrten. Anwohner haben viele Male um Abhilfe gebeten. SPD und CDU im Ortsrat Garbsen schlagen nun in einem gemeinsamen Antrag vor, die Situation mit Parkverbotsschildern und Pflasterkennzeichnungen zu bereinigen.