Die Osterwalder Straße in Berenbostel wird voraussichtlich am Dienstag, 10. Oktober, ab 7 Uhr zwischen den Straßen Im Rehwinkel/Am Hechtkamp und Dieselstraße/Carls-Zeiss-Straße bis in den späten Abend hinein voll gesperrt. Grund ist eine Sanierung der Fahrbahndecke.