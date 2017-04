Es stinkt bestialisch. Nach Urin, Abfall, vergammelten Lebensmitteln. Schon im März waren die Parkplätze an der Bundesstraße 6 in Höhe Osterwald kein schöner Anblick. Jetzt wurden noch mehr Säcke abgeladen. Die Straßenbaubehörde kommt mit dem Wegräumen nicht hinterher und appelliert an die Nutzer.