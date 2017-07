Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Polizei in Garbsen sucht den Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Focus. Ein 25-Jähriger geriet damit bereits am 11. Juli an der Straße Breite Riede im Stadtteil Auf der Horst in eine Kontrolle. Er räumte, dass ihm das Fahrrad nicht gehört. Weitere Angaben machte er nicht.