Garbsen-Mitte. Die Tat am Rathausplatz ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Gaststätte. Dort wollten sie eine Tür aufbrechen - das gelang ihnen allerdings nicht. Nach ersten Ermittlungen machten die Einbrecher keine Beute. Wie hoch der Schaden an dem Fenster und an der Tür sind, steht noch nicht fest.

Ein weiterer Wohnungseinbruch beschäftigt die Polizei ebenfalls seit Freitagvormittag. Von da an bis zum Sonnabendvormittag haben sich die Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Krümpel verschafft. Sie stiegen nach Ansicht der Ermittler zunächst über einen niedrigen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort hebelten sie ein Küchenfenster auf. Ob überhaupt etwas gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht mit Sicherheit sagen. "Die Wohnungseigentümer waren bei der Aufnahme der Anzeige nicht da", sagt Polizeisprecher Klaus Löffelholz.

Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, melden sich bei der Polizei in Garbsen. Die Ermittler sind in der Wache unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar und dankbar für jeden Hinweis.

Von Gerko Naumann