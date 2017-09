Die Polizei hat am Sonnabend gegen 19.30 Uhr einen 40-Jährigen Autofahrer an einer Tankstelle an der Osterwalder Straße angehalten. Weil sich der Mann auffällig verhielt, ließen ihn die Beamten einen Drogentest machen. Dieser bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.