Die Polizei hat die Einbruchserie am Johannes-Kepler-Gymnasium offenbar aufgeklärt. Der mutmaßliche 33-jährige Täter ist am 6. Februar auf frischer Tat ertappt worden, als er Wände beschmierte. In der Nacht zu Montag fiel er erneut Beamten an der Schule auf. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.