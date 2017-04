Berenbostel/Frielingen. Den erste betrunkene Autofahrer fiel der Besatzung eines Streifenwagens am späten Sonntagabend in Berenbostel auf. Der Mann fuhr mit seinem Seat mit Mindener Kennzeichen durch den Barlachweg. Als die Beamten ihn kontrollierten, bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille Alkohol.

Einen noch höheren Wert, nämlich 1,42 Promille, ergab der Test bei einem Autofahrer, der in der Nacht zu Montag in Frielingen angehalten wurde. Den 39-Jährigen aus dem Landkreis Vechta in seinem Mercedes stoppten die Beamten an der Otternhägener Straße. Auch er roch deutlich nach Alkohol.

Beide Autofahrer wurden zur Polizeiwache in Garbsen gebracht. Dort wurde ihnen eine Blutprobe abgenommen und der Führerschein eingezogen. Beide müssen sich demnächst vor Gericht verantworten.

Von Gerko Naumann