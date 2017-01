Berenbostel. Der Überfall ereignete sich am helllichten Tag gegen 13.15 Uhr an der Porschestraße. Der 25-Jährige fuhr auf seinem Fahrrad, als ihn zwei Männer anhielten. Nachdem das Opfer abgestiegen war, zog einer der Täter ein Springmesser und bedrohte den Mann. Der händigte den Räubern aus Angst 250 Euro aus, die er gerade bei einer Bank abgehoben hatte. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung des Hornbach-Baumarktes.

Die Polizei fahndet nun mithilfe folgender Beschreibung nach den Tätern: Der Mann mit dem Messer soll etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat einen dunklen Teint und eine südländische Erscheinung. Er trägt einen Bart und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit Fell, einer schwarzen Jeans und Turnschuhen mit heller Sohle bekleidet.

Der mutmaßliche Komplize wird ebenfalls als Südländer. Er soll deutlich jünger sein, etwa 15 bis 16 Jahre. Zu seinem Aussehen teilt die Polizei mit: Etwa 1,65 Meter groß, schlank, dunkler Teint. Zur Tatzeit trug er eine blau-weiße Trainingsjacke, eine blaue Jeans mit seitlichen Taschen und rote Schuhe.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Die Wache in Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (05131) 465900 erreichbar.

Von Gerko Naumann