Silke Gottschalk, Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Garbsen, und die fünf Garbsener Seniorensicherheitsberater wollen in der Vorweihnachtszeit darüber aufklären, wie man sich im Trubel von Weihnachtsmärkten und Einkaufszentren vor Dieben und Betrügern schützen kann. Erster Termin ist am Freitag, 2. Dezember, in Osterwald.