Die Raumnot in der Grundschule Havelse und dem angeschlossenen Hort St. Anna führt zu schwierigen Situationen in den Familien. Die Verwaltung hat die Angelegenheit in den vergangenen Monaten schon dringlich gemacht, für den CDU-Sozialpolitiker Erich Pohl nicht dringlich genug. "Wenn es für 20 oder 30 Familien keine Hortplätze gibt, dann muss dringend etwas passieren", sagt Pohl.