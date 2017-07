Die andauernden Regenfälle der vergangenen Tage lassen den Wasserspiegel des Regenrückhaltebeckens an der Baßriede steigen. Das verunsichert die Anwohner, die sich schmerzvoll an an die Überschwemmungen aus dem Jahr 2010 erinnern. Die Feuerwehr und die Stadtentwässerung geben derweil Entwarnung.