Zwei Spielstätten, gleiches Konzert: Das Robert Kusiolek Trio gastiert am Freitag, 8. September, in der Stadtkirche in Wunstorf. Zwei Tage später geben Anton Sjarov, Elena Chekanova und Namensgeber Robert Kusiolek in der Willehadi-Kirche im Garbsener Stadtteil Auf der Horst ein Gastspiel.