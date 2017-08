Die größte Hürde für Kinder, die in ein fremdes Land kommen, ist die Sprache. Eltern stehen oft hilflos dabei und wissen nicht, wie sie ihren Kindern bei der Integration helfen können. An diesem Punkt setzt das Rucksack-Projekt an. In Garbsen ist es seit dem Kindergartenjahr 2010/11 etabliert. Der Rat der Stadt hat zugestimmt, es nach sieben erfolgreichen Jahren weiterzuführen.