Garbsen/Wedemark. Von den 33 Delegierten, deren Mehrzahl aus Garbsen stammte, stimmten am Donnerstag im Hotel Körber in Osterwald 31 für den Garbsener Kauroff. „Das ist ein gutes Ergebnis“, sagte Kauroff gestern. Er war der einzige Kandidat.

Kauroff, der hauptberuflich bei der Deutschen Post beschäftigt ist, will seine Parteiämter in Garbsen behalten, falls er in den Landtag gewählt werden sollte. „Das verleiht Bodenhaftung“, sagte er. Seine Themen sind: bezahlbarer Wohnraum, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit.

Seine Mitbewerberin von der CDU ist die Landtagsabgeordnete Editha Lorberg. Sie war im März per Urwahl bestimmt worden. Gegen sie unterlag Kauroff bei der vorigen Wahl knapp.