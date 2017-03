Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Auto beschädigt worden, dass an der Calenberger Straße in Altgarbsen geparkt war. Der 24-jährige Eigentümer bemerkte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr, dass jemand die Beifahrertür seines silberfarbenen Chrysler zerkratzt hatte.