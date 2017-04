Freiwillig lernen in den Ferien? Das haben rund 80 Schüler der IGS Garbsen an acht Tagen in den Osterferien getan. Sie konnten Defizite in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften beheben. Ziel ist, die Noten bis zu den Zeugnissen möglichst zu verbessern.