Festumzug, Zeltgottesdienst und viel Musik: In Frielingen steigt von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September, das Erntedankfest. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Bereits am Donnerstag, 14. September, wird auf dem Hof von Karl Öhlschläger an der Bordenauer Straße der Erntewagen geschmückt.