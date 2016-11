Die Vorlesekultur stärken sowie Lust und Interesse am Lesen wecken: Das ist Ziel des bundesweiten Vorlesetages. Diesen haben Helga Kiefeld vom Förderkreis Leselust und die Stadtbibliothek zum elften Mal in der Stadt organisiert. 75 Vorleser waren dazu in Schulen zu Gast.