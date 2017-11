Spaziergänger finden leblose Frau in Tümpel

Havelse. Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr haben Spziergänger eine leblose Frau an einem Tümpel an der Hannoverschen Straße entdeckt. Sie zogen sie heraus und alarmierten einen Notarzt. Der versuchte noch, die Frau wiederzubeleben. Sie starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Es gebe bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, heißt es. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können. Diese melden sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555.

Von Gerko Naumann