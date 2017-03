Die Jugendberufsagentur Garbsen veranstaltet an zwei Terminen in Auf der Horst und Berenbostel ein sogenanntes Speeddating. Dabei sollen Arbeitgeber und potenzielle Auszubildende miteinander in Kontakt kommen. Wer sich gut präsentiert, kann auf einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum hoffen.