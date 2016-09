Jetzt wird es also wahr: Nachdem Kommunalpolitiker aller Parteien, Eltern und Stadtverwaltung fast zwei Jahre lang um das Spielplatzangebot in Schloß Ricklingen gestritten haben, ist nun ein Ergebnis gefunden worden, an dem auch Anwohner und Kinder beteiligt waren: Die Spielplatzanlage am Pfarrkamp, die durch ihre topografische Vielfalt, das breite Angebot – auch eine Skateranlage – und schiere Größe glänzt, wird erweitert.