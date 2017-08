Die Decke der Sporthalle an der Grundschule in Stelingen ist in den Sommerferien für rund 100.000 Euro erneuert worden. Die alten Platten stammten noch aus den Siebzigerjahren, sie drohten abzubrechen. Die neue Verkleidung bietet einen besseren Lärmschutz und hält auch dem härtesten Ball stand.