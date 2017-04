Garbsen ändert seine Strategie in Sachen Wohnungsbau: Statt Privat-Investoren die Initiative zu überlassen, was wo gebaut wird, nimmt sie das Heft selbst in die Hand. In Berenbostel-Ost sollen annähernd 600 Wohnungen entstehen. Planer sind zum Wettbewerb eingeladen - ein Modell für die Region?