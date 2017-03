Einen geschmeidigeren Namen gibt es noch nicht für die Druckluftspülstation, die die Stadtentwässerung als Ergänzung zum Pumpwerk an der Porschestraße in Betrieb genommen hat. Ein Name ist auch nicht nötig, sie muss nur arbeiten: Die Station sorgt dafür, dass Rückstände in den Abwasserkanälen nicht stehen bleiben. So wird Geruchsentwicklung unterbunden und die Kanäle vor Korrosion geschützt.